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Керівника Івано-Франківського обласного бюро судмедекспертизи затримали за хабар

Четвер, 15 жовтня 2020, 15:09
Керівника Івано-Франківського обласного бюро судмедекспертизи затримали за хабар
Фото СБУ

Служба безпеки України затримала на хабарі керівника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України затримала на хабарі начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи"

Деталі: Посадовець вимагав 4 тисячі доларів у підлеглого за підвищення по посаді. Для отримання грошей як посередника він залучив іншого працівника установи.

Зловмисників затримали під час отримання частини суми. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили всю суму хабаря. 

 

Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

В СБУ також додали, що у суді вже розглядається справа, розпочата у 2018 році, за обвинуваченням керівника цього бюро судмедекспертизи у вчиненні аналогічних злочинів.

За даними Youcontrol, керівником Івано-Франківського обласного бюро судмедекспертизи є Ігор Іваськевич.

Українська правда

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Теми: СБУІвано-Франківська областьхабар
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