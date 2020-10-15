Директора Ивано-Франковского областного бюро судмедэкспертизы задержали за взятку
Служба безопасности Украины задержала за взятку руководителя Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы"
Детали: Чиновник требовал 4000 долларов у подчиненного за повышение по должности. Для получения денег в качестве посредника он привлек другого работника учреждения.
Злоумышленников задержали во время получения части суммы. Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму взятки.
Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
В СБУ также добавили, что в суде уже рассматривается дело, начатое в 2018 году, по обвинению руководителя этого бюро судмедэкспертизы в совершении аналогичных преступлений.
По данным Youcontrol, руководителем Ивано-Франковского областного бюро судмедэкспертизы является Игорь Иваськевич.