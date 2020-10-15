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Директора Ивано-Франковского областного бюро судмедэкспертизы задержали за взятку

Четверг, 15 октября 2020, 15:09
Директора Ивано-Франковского областного бюро судмедэкспертизы задержали за взятку
Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала за взятку руководителя Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы"

Детали: Чиновник требовал 4000 долларов у подчиненного за повышение по должности. Для получения денег в качестве посредника он привлек другого работника учреждения.

Злоумышленников задержали во время получения части суммы. Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму взятки.

 

Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В СБУ также добавили, что в суде уже рассматривается дело, начатое в 2018 году, по обвинению руководителя этого бюро судмедэкспертизы в совершении аналогичных преступлений.

По данным Youcontrol, руководителем Ивано-Франковского областного бюро судмедэкспертизы является Игорь Иваськевич.

Украинская правда

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Темы: СБУИвано-Франковская областьвзятка
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