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"Попереду важка зима": Лондон посилює коронавірусні обмеження

Четвер, 15 жовтня 2020, 15:37

Лондон, найбільший фінансовий центр Європи з населенням 9 мільйонів людей, з суботи посилює обмеження у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони Здоров'я Метт Хенкок заявив, що Лондон, а також сусіднє густонаселене графство Ессекс будуть переведені на "високий" рівень тривоги, а не на "середній", як було досі, о 23.01 в п'ятницю.

"Для всіх, хто працює в нашій великій столиці: я хочу подякувати вам за те, що ви зробили, щоб придушити вірус одного разу, тепер ми всі повинні зіграти свою роль в тому, щоб знову взяти вірус під контроль", - сказав Хенкок.

"Я повинен попередити лондонців: у нас попереду важка зима" – заявив своєю чергою  мер Лондона Садік Хан.

У британській столиці в 11 районах спостерігається більше 100 нових випадків захворювання на тиждень на 100 000 осіб.

У районах, що знаходяться на "високому" рівні тривоги, спілкування поза домашніми господарствами в приміщеннях, в  тому числі в пабах, не допускається, хоча на роботу ходити дозволяється, а навчання в школах продовжується.

"Дуже високий" рівень тривоги забороняє спілкування, змушує паби і бари закриватися і забороняє виїзд за межі району.

Теми: коронавірусCovid-2019Велика Британія


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