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"Впереди тяжелая зима": Лондон усиливает коронавирусные ограничения

Четверг, 15 октября 2020, 15:37
Впереди тяжелая зима: Лондон усиливает коронавирусные ограничения

Лондон, крупнейший финансовый центр Европы с населением 9 млн человек, с субботы ужесточает ограничения в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр Здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон, а также соседнее густонаселенное графство Эссекс будут переведены на "высокий" уровень тревоги, а не на "средний", как было до сих пор, в 23.01 в пятницу.

"Для всех, кто работает в нашей большой столице: я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, чтобы подавить вирус однажды, теперь мы все должны сыграть свою роль в том, чтобы снова взять вирус под контроль", - сказал Хэнкок.

"Я должен предупредить лондонцев: у нас впереди тяжелая зима", - заявил в свою очередь мэр Лондона Садик Хан.

В британской столице в 11 районах наблюдается более 100 новых случаев заболевания в неделю на 100 000 человек.

В районах, находящихся на "высоком" уровне тревоги, общение вне домашними хозяйствами в помещениях, в том числе в пабах, не допускается, хотя на работу ходить разрешается, а обучение в школах продолжается.

"Очень высокий" уровень тревоги запрещает общение, заставляет пабы и бары закрываться и запрещает выезд за пределы района.

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Темы: коронавирусCovid-2019Великобритания
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