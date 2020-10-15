Більше 7 тисяч медиків звільнились із лікарень Києва за 9 місяців - Кличко

За останні 9 місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання ЗМІ

Пряма мова: "Загалом за 9 останнніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів".

Деталі: За словами Кличка, причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих - є і пандемія. В ситуації стрімкого поширення вірусу, багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишили роботу.

Мер зазначив, що є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах - на сьогодні їх майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням ( лікарі і середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень.

Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.

Наприклад, 2020 року зі столичних коледжів випустилися 557 випускників-бюджетників. І тільки 207 з них пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами. Така ж ситуація і з молодими лікарями, каже Кличко

Мер висловив переконання, що така ситуація не влаштовує й інші регіони. І виправити, за словами Кличка, її має уряд: в його компетенції внести зміни до нормативно-правових актів та врегулювати питання працевлаштування випускників медичних навчальних закладів, які навчалися за державний та місцеві кошти.

Пряма мова: "Бо в нинішній ситуації ми ризикуємо підірвати систему охорони здоров’я відсутністю кваліфікованих кадрів. Та й будь-яких кадрів взагалі! Така ж ситуація, наприклад, і в сфері освіти. Треба мислити і діяти системно. У нас немає часу на очікування чи експерименти!".