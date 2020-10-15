Более 7 тысяч медиков уволились из больниц Киева за 9 месяцев - Кличко

За последние 9 месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Всего за 9 останнних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников. Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров".

Детали: По словам Кличко, причины увольнения медиков - разные. Одной из весомейших - и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса, многие медработники, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и оставили работу.

Мэр отметил, что есть и другие причины немалого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях - сегодня их почти 7500. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.

Требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.

Например, в 2020 году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами, говорит Кличко.

Мэр выразил убеждение, что такая ситуация не устраивает и другие регионы. И исправить ее, по словам Кличко, должно правительство: в его компетенции внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за государственный и местный счет.

Прямая речь: "Ибо в нынешней ситуации мы рискуем подорвать систему здравоохранения отсутствием квалифицированных кадров. Да и любых кадров вообще! Такая же ситуация, например, и в сфере образования. Надо мыслить и действовать системно. У нас нет времени на ожидание или эксперименты!".