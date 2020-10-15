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Туреччина випробує російські комплекси С-400 на узбережжі Чорного моря

Четвер, 15 жовтня 2020, 16:40

Туреччина опублікувала повідомлення про обмеження повітряного простору та акваторії біля свого узбережжя Чорного моря, щоб провести вогневі випробування російських комплексів протиракетної оборони С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Повідомлення про повітряний простір Туреччини, або NOTAM, обмежує зону поблизу прибережного міста Сіноп для перевірки радара і, можливо, бойової стрільби протягом шести годин 16 жовтня. У цій зоні літакам рекомендувалося уникати зони на висоті 6100 метрів.

Раніше на цьому тижні Туреччина оприлюднила морське повідомлення про навчання зі стрільбою. У так званих повідомленнях NAVTEX говорилося, що навчання будуть проводитиметься 16-17 жовтня.

Минулого року Туреччина вже проводила випробування комплексів. Тиждень тому їх привезли в район на чорноморському узбережжі.

Зазначимо, що 16 жовтня у Туреччині з офіційним візитом перебуватиме президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з питань збройних сил уповноважив ВПС США зберегти шість нових винищувачів F-35, спочатку проданих Туреччині.

Літаки не були доставлені Туреччині через розбіжності з приводу купівлі  Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше США виключили Туреччину з програми F-35 після купівлі С-400.

Як відомо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.

Теми: Туреччина
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