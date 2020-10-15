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Турция проведет испытания российских комплексов С-400 на побережье Черного моря

Четверг, 15 октября 2020, 16:40

Турция опубликовала сообщение об ограничении воздушного пространства и акватории у своего побережья Черного моря, чтобы провести огневые испытания российских комплексов противоракетной обороны С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Сообщение о воздушном пространстве Турции, или NOTAM, ограничивает зону вблизи прибрежного города Синоп для проверки радара и, возможно, боевой стрельбы в течение шести часов 16 октября. В этой зоне самолетам рекомендовалось избегать зоны на высоте 6100 метров.

Ранее на этой неделе Турция обнародовала морское сообщение об учениях со стрельбой. В так называемых сообщениях NAVTEX говорилось, что учения будут проводиться 16-17 октября.

В прошлом году Турция уже проводила испытания комплексов. Неделю назад их привезли в район на черноморском побережье.

Отметим, что 16 октября в Турции с официальным визитом будет находиться президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, сначала проданных Турции.

Самолеты не были доставлены Турции из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.

Как известно, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

Темы: Турция
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