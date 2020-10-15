Російські літаки стали частіше літати до окупованого Криму

Російські авіакомпанії у 2020 році продовжують збільшувати частоту незаконних польотів до Криму, які порушують український повітряний простір - середня кількість виконуваних авіарейсів за січень-вересень склало близько 100 на добу, що на 11,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: в.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ( "Украерорух") Андрій Ярмак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо говорити про динаміку, то у 2019 році російські авіакомпанії здійснювали в Крим в середньому в день близько 90 рейсів, або 32,5 тис. рейсів на рік. Цього року це число дещо зросло: за результатами січня-вересня середньодобова кількість таких рейсів - близько 100".

Деталі: Він підкреслив, що інтенсивність виконання польотів залежить від сезонності: влітку вона вище, в зимову навігацію - нижче.

Він також зазначив, що "Украерорух" системно фіксує всі порушення правил використання повітряного простору з боку російських авіакомпаній і передає цю інформацію до Державіаслужби для вжиття заходів згідно з українським законодавством.

Передісторія: У 2014 році Державіаслужба закрила повітряний простір над півостровом Крим.

Згідно з міжнародними угодами та рішенням ІКАО, Україна - єдина держава, яка має право керувати повітряним простором у Сімферопольському районі польотної інформації.