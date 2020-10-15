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Российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым

Четверг, 15 октября 2020, 16:43
Российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым

Российские авиакомпании в 2020 году продолжают увеличивать частоту незаконных полетов в Крым, нарушающих украинское воздушное пространство - среднее количество выполняемых авиарейсов за январь-сентябрь составило около 100 в сутки, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если говорить о динамике, то в 2019 году российские авиакомпании совершали в Крым в среднем в день около 90 рейсов, или 32,5 тыс. рейсов в год. В этом году это число несколько выросло: по результатам января-сентября среднесуточное количество таких рейсов - около 100".

Детали: Он подчеркнул, что интенсивность выполнения полетов зависит от сезонности: летом она выше, в зимнюю навигацию – ниже.

Он также отметил, что "Украэрорух" системно фиксирует все нарушения правил использования воздушного пространства со стороны российских авиакомпаний и передает эту информацию в Госавиаслужбу для принятия мер согласно украинскому законодательству.

Предыстория: В 2014 году Госавиаслужба закрыла воздушное пространство над полуостровом Крым.

Cогласно международным соглашениям и решению ИКАО, Украина – единственное государство, которое имеет право управлять воздушным пространством в Симферопольском районе полетной информации.

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Темы: РосcияКрымавиа
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