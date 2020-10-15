Родина Палиці має бізнес у Франції, резиденції в Швейцарії та лижні курорти в Австрії – ЦПК

Нардеп від групи "За майбутнє" Ігор Палиця разом з дружиною та 24-річним сином контролюють бізнес в Австрії, Франції та Швейцарії, а також володіють розкішною резиденцією поблизу Женеви.

Джерело: розслідування "Центру протидії корупції" в рамках проєкту ЗробимоЇхВізиРазом, пост голови правління ЦПК Віталія Шабуніна у Facebook

Дослівно: "Ігор Палиця стверджує, що він розлучений зі своєю дружиною від 2002 року, однак є серйозні підстави вважати, що розлучення є фіктивним і було зроблене для уникнення декларування всіх активів Оксани Палиці".

Деталі: Аналітики ЦПК виявили, що Оксана Палиця у передмісті Женеви – Шен-Бужері – володіє апартаментами на розкішній віллі, яку оточує площа з ландшафтним дизайном, басейном й тенісним кортом.

За цією ж адресою є зареєстрована швейцарська компанія 24-річного сина Ігоря Палиці Захара – Incotech Sarl. Статутні документи свідчать про те, що компанія займається розробкою програмного забезпечення, зокрема комп’ютерних програм та мобільних додатків, а також різноманітними консультаціями в галузі ІТ. Захар Палиця навчався у "ЄС Бізнес Школі" у Швейцарії.

Оксана Палиця зареєстрована у розкішному житловому будинку на березі озера в центрі Женеви. А сусідкою Палиці є Анжеліка Коломойська, донька олігарха Ігоря Коломойського.

Також Оксана Палиця є власницею компанії White Rock у Франції, головний офіс якої розташований у середньовічному замку Буффавенс, неподалік від Женеви. За даними французького реєстру компаній, White Rock займається нерухомістю, зокрема, будівництвом, придбанням будівель, а також їхнім комерційним використанням, орендою та управлінням.

У ЦПК нагадали, що Ігор Палиця контролює бізнес ще в одній країні ЄС. Відповідно до розслідування Deutsche Welle, він брав активну участь у купівлі низки готелів та ресторанів у Земмерінгу, гірськолижному містечку в Альпах, хоча у публічних інтерв’ю нардеп заперечує свою участь у цій інвестиційній угоді.

Від травня 2012 року до липня 2015-го Ігор Палиця був співвласником австрійської IBS Umwelt- und Verkehrstechnik Gesellschaft mbH, яка 2012-го року придбала Grand Hotel Panhans у Земмерінгу. 2013 року готель був проданий Panhans Holding Group, яка належить швейцарській інвестиційній фірмі Renсo Invest AG.

Примітно, що 2020 року Renсo Invest став материнською компанією українського ТОВ "Ренко Інвест Прикарпаття", яке займається виробництвом електроенергії.

Керівником Panhans Holding Group є Віктор Бабущак, який раніше працював в "Укрнафті" і відомий як довірена особа Ігоря Палиці. Той самий Віктор Бабущак зараз є директором ТОВ "Ренко Інвест Прикарпаття".

Deutsche Welle повідомляє, що за придбанням нерухомості в Земмерінгу стояв олігарх Ігор Коломойський.

У ЦПК додали, що у Верховній Раді Палиця "атакує ключові реформи, необхідні для співпраці України із Заходом". Мова йде про запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління державними підприємствами, забезпечення незалежності антикорупційних органів та Нацбанку України – усі ці питання важливі для співробітництва між Україною та ЄС і МВФ.

Нардеп Палиця також публічно жорстко критикує західних партнерів, називаючи їх такими, що "колонізували Україну за рахунок продажних чиновників, які тримають гроші на Заході", попри те, що, за даними ЦПК, через дружину та сина сам має розкішні статки на Заході.

За словами Шабуніна, усю цю інформацію ЦПК передасть правоохоронцям України, Швейцарії, Франції та Австрії.

Проєкт ЦПК ЗробимоЇхВізиРазом – має на меті "викриття агентів Кремля в українській владі, які ухвалюють рішення на користь Росії та водночас користуються благами західного світу: мають там бізнес-активи, їздять на відпочинок, навчають дітей тощо". Антикорупціонери хочуть досягти заборони їхнього в’їзду до США та Великої Британії, а також скасування безвізового в’їзду до країн Європейського Союзу та Швейцарії.

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