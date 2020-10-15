Семья Палицы имеет бизнес во Франции, резиденции в Швейцарии и лыжные курорты в Австрии – ЦПК

Нардеп от группы "За будущее" Игорь Палица вместе с женой и 24-летним сыном контролируют бизнес в Австрии, Франции и Швейцарии, а также обладают роскошной резиденцией близ Женевы.

Источник: расследование "Центра противодействия коррупции" в рамках проекта ЗробимоЇхВізиРазом, пост председателя правления ЦПК Виталия Шабунина в Facebook

Дословно: "Игорь Палица утверждает, что он разведен со своей женой с 2002 года, однако есть серьезные основания полагать, что развод является фиктивным и был сделан во избежание декларирования всех активов Оксаны Палицы".

Детали: Аналитики ЦПК обнаружили, что Оксана Палица в пригороде Женевы – Шен-Бужери – обладает апартаментами на роскошной вилле, которую окружает площадь с ландшафтным дизайном, бассейном и теннисным кортом.

По этому же адресу зарегистрирована швейцарская компания 24-летнего сына Игоря Палицы Захара – Incotech Sarl. Уставные документы свидетельствуют о том, что компания занимается разработкой программного обеспечения, в частности компьютерных программ и мобильных приложений, а также различными консультациями в области IТ. Захар Палица учился в "ЕС Бизнес Школе" в Швейцарии.

Оксана Палица зарегистрирована в роскошном жилом доме на берегу озера в центре Женевы. А соседкой Палицы является Анжелика Коломойская, дочь олигарха Игоря Коломойского.

Также Оксана Палица является владелицей компании White Rock во Франции, главный офис которой расположен в средневековом замке Буффавенс, недалеко от Женевы. По данным французского реестра компаний, White Rock занимается недвижимостью, в частности, строительством, приобретением зданий, а также их коммерческим использованием, арендой и управлением.

В ЦПК напомнили, что Игорь Палица контролирует бизнес еще в одной стране ЕС. Согласно расследованию Deutsche Welle, он принимал активное участие в покупке ряда гостиниц и ресторанов Земмеринга, горнолыжного городке в Альпах, хотя в публичных интервью нардеп отрицает свое участие в этой инвестиционной сделке.

С мая 2012 года по июль 2015 года Игорь Палица был совладельцем австрийской IBS Umwelt- und Verkehrstechnik Gesellschaft mbH, которая в 2012 году приобрела Grand Hotel Panhans в Земмеринге.

В 2013 году отель был продан Panhans Holding Group, которая принадлежит швейцарской инвестиционной фирме Renсo Invest AG.

Примечательно, что в 2020 году Renсo Invest стал материнской компанией украинского ООО "Ренко Инвест Прикарпатье", которое занимается производством электроэнергии.

Руководителем Panhans Holding Group является Виктор Бабущак, ранее работавший в "Укрнафте" и известный как доверенное лицо Игоря Палицы. Тот же Виктор Бабущак сейчас является директором ООО "Ренко Инвест Прикарпатья".

Deutsche Welle сообщает, что за приобретением недвижимости в Земмеринге стоял олигарх Игорь Коломойский.

В ЦПК добавили, что в Верховной Раде Палица "атакует ключевые реформы, необходимые для сотрудничества Украины с Западом". Речь идет о введении международных стандартов корпоративного управления государственными предприятиями, обеспечения независимости антикоррупционных органов и Нацбанка Украины – все эти вопросы важны для сотрудничества между Украиной и ЕС и МВФ.

Нардеп Палица также публично жестко критикует западных партнеров, называя их такими, что "колонизировали Украину за счет продажных чиновников, которые держат деньги на Западе", несмотря на то, что, по данным ЦПК, через жену и сына сам имеет роскошное состояние на Западе.

По словам Шабунина, всю эту информацию ЦПК передаст правоохранителям Украины, Швейцарии, Франции и Австрии.

Проект ЦПК ЗробимоЇхВізиРазом – имеет целью "разоблачение агентов Кремля в украинской власти, которые принимают решения в пользу России и одновременно пользуются благами западного мира: имеют там бизнес-активы, ездят на отдых, учат детей тому подобное". Антикоррупционеры хотят достичь запрета на их въезд в США и Великобританию, а также отмены безвизового въезда в страны Европейского Союза и Швейцарии.

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