Люди з інвалідністю вийшли на марш в Мінську

У Білорусі провели марш людей з інвалідністю в знак протесту проти результатів президентських виборів.

джерело Tut.by

Деталі: Колона людей з інвалідністю рухалася вздовж центральних вулиць, також пройшла будівлю КДБ. Завершився марш біля ГУМу – учасники розходилися під оплески.

Видання з посиланням на читачів повідомляє, що під час маршу були затримання. До центру Мінська під'їхало кілька мікроавтобусів з непізнаними силовиками.

Повідомляється, вони забрали щонайменше двох людей.