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Люди з інвалідністю вийшли на марш в Мінську

Четвер, 15 жовтня 2020, 17:37

У Білорусі провели марш людей з інвалідністю в знак протесту проти результатів президентських виборів.

джерело Tut.by

Деталі: Колона людей з інвалідністю рухалася вздовж центральних вулиць, також пройшла будівлю КДБ. Завершився марш біля ГУМу – учасники розходилися під оплески.

Видання з посиланням на читачів повідомляє, що під час маршу були затримання. До центру Мінська під'їхало кілька мікроавтобусів з непізнаними силовиками.

Повідомляється, вони забрали щонайменше двох людей.

 
 

Теми: Білорусьвибори


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