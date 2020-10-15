Люди з інвалідністю вийшли на марш в Мінську
Четвер, 15 жовтня 2020, 17:37
У Білорусі провели марш людей з інвалідністю в знак протесту проти результатів президентських виборів.
джерело Tut.by
Деталі: Колона людей з інвалідністю рухалася вздовж центральних вулиць, також пройшла будівлю КДБ. Завершився марш біля ГУМу – учасники розходилися під оплески.
Видання з посиланням на читачів повідомляє, що під час маршу були затримання. До центру Мінська під'їхало кілька мікроавтобусів з непізнаними силовиками.
Повідомляється, вони забрали щонайменше двох людей.