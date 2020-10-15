Люди с инвалидностью вышли на марш в Минске
Четверг, 15 октября 2020, 17:37
В Беларуси провели марш людей с инвалидностью в знак протеста против результатов президентских выборов.
Источник Tut.by
Детали: Колонна людей с инвалидностью двигалась вдоль центральных улиц, также прошла здание КГБ.
Марш людей с инвалидностью закончился возле ГУМа. Участники начали расходиться под аплодисменты.
Издание со ссылкой на читателей сообщает, что во время марша были задержания. К центру Минска подъехало несколько микроавтобусов с неопознанными силовиками.
Сообщается, они забрали минимум двух человек.