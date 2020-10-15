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Люди с инвалидностью вышли на марш в Минске

Четверг, 15 октября 2020, 17:37
Люди с инвалидностью вышли на марш в Минске

В Беларуси провели марш людей с инвалидностью в знак протеста против результатов президентских выборов.

Источник Tut.by

Детали: Колонна людей с инвалидностью двигалась вдоль центральных улиц, также прошла здание КГБ.

Марш людей с инвалидностью закончился возле ГУМа. Участники начали расходиться под аплодисменты.

Издание со ссылкой на читателей сообщает, что во время марша были задержания. К центру Минска подъехало несколько микроавтобусов с неопознанными силовиками.

Сообщается, они забрали минимум двух человек.

 

 

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Темы: Беларусьвиборы
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