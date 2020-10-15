Через епідемію в Сумах скасували посадку на три потяги
Четвер, 15 жовтня 2020, 17:36
Державна компанія "Укрзалізниця" через погіршення епідемічної ситуації припинила продаж квитків по станції "Суми" на три поїзди.
Джерело: офіційне повідомлення УЗ
Деталі: Скасовується продаж квитків на такі потяги:
- № 21/22 Харків — Трускавець;
- № 45/46 Лисичанськ — Ужгород;
- 779/780 Суми — Київ, Вінниця. Цей маршрут буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.
До зміни епідемічної ситуації зазначені поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка буде здійснюватися встановленим порядком.
Українська правда