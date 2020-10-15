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Через епідемію в Сумах скасували посадку на три потяги

Четвер, 15 жовтня 2020, 17:36

Державна компанія "Укрзалізниця" через погіршення епідемічної ситуації припинила продаж квитків по станції "Суми" на три поїзди.

Джерело: офіційне повідомлення УЗ

Деталі: Скасовується продаж квитків на такі потяги:

- № 21/22 Харків — Трускавець;

- № 45/46 Лисичанськ — Ужгород;

- 779/780 Суми — Київ, Вінниця. Цей маршрут буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.

До зміни епідемічної ситуації зазначені поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка буде здійснюватися встановленим порядком.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяСуми


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