Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Из-за эпидемии в Сумах отменили посадку на три поезда

Четверг, 15 октября 2020, 17:36

Государственная компания "Укрзализныця" из-за ухудшения эпидемической ситуации прекратила продажу билетов по станции "Сумы" на три поезда.

Источник: официальное сообщение УЗ

Детали: Отменяется продажа билетов на такие поезда:

- № 21/22 Харьков - Трускавец;

- № 45/46 Лисичанск - Ужгород;

- 779/780 Сумы - Киев, Винница. Этот маршрут будет заменен на Белополье - Киев, Винница.

До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяСумы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из госсобственности в коммунальную

В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией

В Киеве начнут включать отопление уже в пятницу

Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

видеоЗеленский озвучил второй вопрос "всенародного опроса": касается Донбасса

Все новости...
Укрзализныця
Кабмин решил передать здание "Укрзализныци" Минстратегпрому, но профсоюз против
АМКУ планирует наказать компанию Пинчука за сговор на тендерах "Укрзализныци"
УЗ и Visa хотят запустить бесконтактную оплату в электричках и создать "лаунж-зоны" на вокзалах
Последние новости
18:08
Вооруженные силы сбили беспилотник оккупантов, который пересек линию разграничения
17:52
Сбербанк России отказался от докапитализации украинской "дочки" на 4,3 миллиарда
17:41
Швеция планирует увеличение оборонного бюджета на 40% из-за действий России
17:37
фото, видеоЛюди с инвалидностью вышли на марш в Минске
17:36
Из-за эпидемии в Сумах отменили посадку на три поезда
17:24
Экс-глава АМКУ Терентьев может войти в набсовет "Укрэксимбанка"
17:15
Взрыв на Позняках: в одной из квартир обнаружили оружие и взрывчатку - КГГА
17:05
Франция выведет на улицы тысячи полицейских для соблюдения комендантского часа
16:57
В Беларуси лишили лицензии адвоката, который требовал завести дела на силовиков
16:51
Своевременный старт отопительного сезона в 45 городах под угрозой из-за долгов ТКЭ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!