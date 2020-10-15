Из-за эпидемии в Сумах отменили посадку на три поезда
Четверг, 15 октября 2020, 17:36
Государственная компания "Укрзализныця" из-за ухудшения эпидемической ситуации прекратила продажу билетов по станции "Сумы" на три поезда.
Источник: официальное сообщение УЗ
Детали: Отменяется продажа билетов на такие поезда:
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 45/46 Лисичанск - Ужгород;
- 779/780 Сумы - Киев, Винница. Этот маршрут будет заменен на Белополье - Киев, Винница.
До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.
Украинская правда