Из-за эпидемии в Сумах отменили посадку на три поезда

Государственная компания "Укрзализныця" из-за ухудшения эпидемической ситуации прекратила продажу билетов по станции "Сумы" на три поезда.

Источник: официальное сообщение УЗ

Детали: Отменяется продажа билетов на такие поезда:

- № 21/22 Харьков - Трускавец;

- № 45/46 Лисичанск - Ужгород;

- 779/780 Сумы - Киев, Винница. Этот маршрут будет заменен на Белополье - Киев, Винница.

До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.