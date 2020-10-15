Швеція планує збільшення оборонного бюджету на 40% через дії Росії

Лівий уряд Швеції в четвер запропонував збільшити оборонний бюджет країни на 40% протягом 2021-2025 років через погіршення рівня безпеки в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що збільшення оборонного бюджету пояснюється тим, що ситуація з політикою безпеки в регіоні "погіршилася з плином часу" як "наслідок дій Росії".

"Це найбільше збільшення обороноздатності за останні 70 років. Не можна виключати збройного нападу на Швецію" – сказав він.

У пропозиції уряду йдеться, що якщо напад відбудеться, то він може початися з нападів на важливі цивільні і військові об'єкти, саботажу і "ліквідації ключових людей".

Уряд меншості шведської Соціал-демократичної партії і Зелених заявив, що він користується підтримкою двох невеликих опозиційних груп — Центристської партії і лібералів для схвалення пропозиції. Оборонний законопроєкт передбачає збільшення витрат на 27 млрд крон ($3,1 млрд), або до 40%.

Витрати на оборону Швеції, яка не є членом НАТО, в даний час складають 1,1% від валового внутрішнього продукту.

Поки незрозуміло, коли в шведському парламенті може відбутися голосування за цю пропозицію.

Гультквіст сказав, що в разі схвалення Швеція матиме третю армійську бригаду, оснащену артилерією, і декілька місцевих оборонних батальйонів. Крім того, збільшиться кількість призовників.

У грудні 2017 року Швеція прийняла рішення про створення першого в країні нового військового полку з часів Другої світової війни — підрозділу чисельністю 350 солдатів, що базується на стратегічно важливому острові Готланд в Балтійському морі. Постійний підрозділ було розгорнуто протягом 2018 року в головному місті острова Вісбю.

Піхотний полк там був розформований в 2005 році. На початку цього року Швеція ввела призов на військову службу як для чоловіків, так і для жінок. Скандинавська країна скасувала обов'язкову військову службу для чоловіків у 2010 році, тому що було достатньо добровольців для задоволення її військових потреб.