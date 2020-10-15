Швеция планирует увеличение оборонного бюджета на 40% из-за действий России

Левое правительство Швеции в четверг предложило увеличить оборонный бюджет страны на 40% в течение 2021-2025 годов из-за ухудшения уровня безопасности в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что увеличение оборонного бюджета объясняется тем, что ситуация с политикой безопасности в регионе "ухудшилась с течением времени" как "следствие действий России".

"Это наибольшее увеличение обороноспособности за последние 70 лет. Нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию", – сказал он.

В предложении правительства говорится, что если нападение произойдет, то оно может начаться с нападений на важные гражданские и военные объекты, саботажа и "ликвидации ключевых людей".

Правительство меньшинства шведской Социал — демократической партии и зеленых заявило, что оно пользуется поддержкой двух небольших оппозиционных групп-Центристской партии и либералов для одобрения предложения. Оборонный законопроект предусматривает увеличение расходов на 27 млрд крон ($3,1 млрд), или до 40%.

Расходы на оборону Швеции, которая не является членом НАТО, в настоящее время составляют 1,1% от валового внутреннего продукта.

Пока непонятно, когда в шведском парламенте может состояться голосование за это предложение.

Хультквист сказал, что в случае одобрения Швеция будет иметь третью армейскую бригаду, оснащенную артиллерией, и несколько местных оборонных батальонов. Кроме того, увеличится количество призывников.

В декабре 2017 года Швеция приняла решение о создании первого в стране нового военного полка со времен Второй мировой войны — подразделения численностью 350 солдат, что базируется на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море. Постоянное подразделение было развернуто в течение 2018 года в главном городе острова Висбю.

Пехотный полк там был расформирован в 2005 году. В начале этого года Швеция ввела призыв на военную службу как для мужчин, так и для женщин. Скандинавская страна отменила обязательную военную службу для мужчин в 2010 году, потому что было достаточно добровольцев для ее удовлетворения военных нужд.