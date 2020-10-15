До "Великого будівництва" включили заповідник на Чернігівщині

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" включено до переліку 100 об'єктів, які будуть реконструйовані в межах національної програми "Велике будівництво".

Джерело: офіційне повідомлення Офісу президента

Деталі: Глава держави відвідав заповідник під час робочої поїздки до Чернігівської області.

Згідно з даними ОП, заповідник "Качанівка" – єдина садиба в Україні, яка зберегла цілісність планувального рішення ансамблю, свою стильову єдність. У головному палаці садиби, побудованому у стилі неокласицизму, збережено автентичний інтер'єр. Архітектурний ансамбль садиби має 24 об'єкти. У головному палаці є кімната, присвячена Тарасу Шевченку. Кобзар був у добрих стосунках з господарями садиби та відвідував її чотири рази. Садибу оточує парк, що є пам'яткою садово-паркового мистецтва.

Однак будівля та садиба в цілому потребують реконструкції, тож генеральний директор заповідника Володимир Буренко звернувся із заявкою про включення історичної пам'ятки до програми реконструкції, "щоб зберегти цю перлину для наступних поколінь, зробити більш привабливою". Було розроблено всю необхідну проектно-кошторисну документацію.

Зеленський підтримав це й зазначив, що заповідник вже включено до програми. "Отже, все необхідне буде зроблено", – сказав він.

Довідка: У ХІХ – на початку ХХ ст. "Качанівка" була осередком духовної культури на Лівобережній Україні, її відвідувало чимало митців.

На території заповідника у 2018 році відбулися зйомки українського серіалу й телепрограм. У 2020 році про заповідник як привабливий туристичний об’єкт знято відеоролик (українською мовою) та тревел-шоу Discover Destination UA (англійською мовою).

Щороку "Качанівку" відвідує понад 30 тисяч туристів як з різних регіонів України, так і з зарубіжжя. З ремонтом доріг потік відвідувачів лише зростає.