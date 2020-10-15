В "Большую стройку" включили заповедник на Черниговщине

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" включен в перечень 100 объектов, которые будут реконструированы в рамках национальной программы "Большая стройка".

Источник: официальное сообщение Офиса президента

Детали: Глава государства посетил заповедник во время рабочей поездки в Черниговскую область.

Согласно данным ОП, заповедник "Качановка" - единственная усадьба в Украине, которая сохранила целостность планировочного решения ансамбля, свое стилевое единство. В главном дворце усадьбы, построенном в стиле неоклассицизма, сохранен аутентичный интерьер. Архитектурный ансамбль усадьбы имеет 24 объекта. В главном дворце есть комната, посвященная Тарасу Шевченко. Кобзарь был в хороших отношениях с хозяевами усадьбы и посещал ее четыре раза. Усадьбу окружает парк, который является памятником садово-паркового искусства.

Однако здание и усадьба в целом нуждаются в реконструкции, поэтому генеральный директор заповедника Владимир Буренко обратился с заявкой о включении исторического памятника в программу реконструкции, "чтобы сохранить эту жемчужину для следующих поколений, сделать более привлекательной". Была разработана вся необходимая проектно-сметная документация.

Зеленский поддержал это и отметил, что заповедник уже включен в программу. "Поэтому все необходимое будет сделано", - сказал он.

Справка: В XIX - начале ХХ в. "Качановка" была центром духовной культуры на Левобережной Украине, ее посещало немало художников.

На территории заповедника в 2018 году состоялись съемки украинского сериала и телепрограмм. В 2020 году о заповеднике как привлекательном туристическом объекте снят видеоролик (на украинском языке) и тревел-шоу Discover Destination UA ​​(на английском языке).

Ежегодно "Качановку" посещает более 30 тыс. туристов как из разных регионов Украины, так и из зарубежья. С ремонтом дорог поток посетителей только растет.