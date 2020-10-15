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У Нідерландах відреагували на відмову РФ від консультацій щодо MH17

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:30

У Нідерландах заявили, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій з щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17.

Відповідну заяву у Twitter поширив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, повідомляє "Європейська правда".

"Нідерланди глибоко шкодують через це рішення Росії. Ця відмова від консультацій особливо болісна для родичів жертв катастрофи" - заявив Блок.

Він наголосив, що уряд Нідерландів хотів би відновлення переговорів задля досягнення справедливості у справі катастрофи.

"Втой же час уряд завжди підкреслював, що він не виключає будь-яких варіантів з метою досягнення справедливості для 298 жертв та їхніх близьких" - зазначив Блок.

Як повідомлялося, Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17, оскільки "не бачить сенсу" в їх продовженні.

"Не чекаючи навіть на проміжні підсумки консультацій, а пройшло всього три раунди, Гаага обрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії до ЄСПЛ. Такі недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь у них", - йдеться в заяві.

Російське відомство також заявило, що Нідерланди відразу дотримувалися єдиної версії катастрофи і вважає, що технічне та кримінальне розслідування "вийшли упередженими, поверхневими і політизованими".

Теми: MH17РосіяНідерланди


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