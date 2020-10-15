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В Нидерландах отреагировали на отказ РФ от консультаций по MH17

Четверг, 15 октября 2020, 18:30

В Нидерландах заявили, что сожалеют по поводу решения России отказаться от консультаций по поводу сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17.

Соответствующее заявление в Twitter распространил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает "Европейская правда".

"Нидерланды глубоко сожалеют из-за этого решения России. Этот отказ от консультаций особенно болезненный для родственников жертв катастрофы" - заявил Блок.

Он подчеркнул, что правительство Нидерландов хотело бы возобновления переговоров для достижения справедливости в деле катастрофы.

"В то же время правительство всегда подчеркивало, что оно не исключает каких-либо вариантов с целью достижения справедливости для 298 жертв и их близких" - отметил Блок.

Как сообщалось, Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией относительно сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17, поскольку "не видит смысла в их продолжении.

"Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага избрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Такие недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них", - говорится в заявлении.

Российское ведомство также заявило, что Нидерланды сразу придерживались единой версии катастрофы и считает, что техническое и уголовное расследования "вышли предвзятыми, поверхностными и политизированными".

Темы: MH17РосcияНидерланды


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