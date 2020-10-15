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Польський суд продовжив арешт ексглави Укравтодору

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:48

Районний суд Варшави продовжив ще на три місяці арешт колишньому главі "Укравтодору" Славоміру Новаку. Яцек П., якого слідство вважає його спільником, перебуватиме під арештом до грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження тимчасового арешту моєму клієнту. Захист подасть скаргу на це рішення. Мій клієнт не визнає пред'явлених йому звинувачень", - заявив у четвер після 15 годин після оголошення рішення суду адвокат Антоні Каня-Сенявський, захисник Славоміра Новака.

Суддя Данута Кахнович взяла до відома прохання прокуратури про продовження арешту Яцеку П., але на два, а не три місяці, як просив прокурор.

Нагадаємо, 21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

22 липня суд арештував його на три місяці.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаУкравтодорарешт
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