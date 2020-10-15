Польский суд продлил арест экс-главы Укравтодора

Районный суд Варшавы продлил арест еще на три месяца бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Яцек П., которого следствие считает его сообщником, будет находиться под арестом до декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении временного ареста моему клиенту. Защита подаст жалобу на это решение. Мой клиент не признает предъявленных ему обвинений", - заявил в четверг после 15 часов после оглашения решения суда адвокат Антони Каня-Сенявский, защитник Славомира Новака.

Судья Данута Кахнович приняла к сведению просьбу прокуратуры о продлении ареста Яцеку П., но на два, а не три месяца, как просил прокурор.

Напомним, 21 июля прокуратура Варшавы выдвинула обвинения Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

22 июля суд арестовал его на три месяца.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.