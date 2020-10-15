Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: вихід РФ з консультацій щодо MH17 – свідчення її страху перед правдою

Четвер, 15 жовтня 2020, 19:35

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вихід Росії з консультацій з Австралією і Нідерландами  щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17 є свідченням її страху перед правдою.

Як повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС, про це йшлося у розмові міністра з його нідерландським колегою Стефом Блоком.

Ключовою темою розмови міністрів стала взаємодія у притягненні винних за збиття літака в рамках судових процесів в Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

Кулеба та Блок обговорили вихід РФ із тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

"Вихід РФ з консультацій щодо МН17 - це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом", - заявив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна, натомість, завжди була відкритою до співробітництва та надавала всю необхідну інформацію органам влади Нідерландів у цій справі.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

У свою чергу Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії у Європейському суді з прав людини.

Як повідомлялося, Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17, оскільки "не бачить сенсу" в їх продовженні.

У Нідерландах заявили, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: