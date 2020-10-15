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Кулеба: вихід РФ з консультацій щодо MH17 – свідчення її страху перед правдою

Четвер, 15 жовтня 2020, 19:35

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вихід Росії з консультацій з Австралією і Нідерландами  щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17 є свідченням її страху перед правдою.

Як повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС, про це йшлося у розмові міністра з його нідерландським колегою Стефом Блоком.

Ключовою темою розмови міністрів стала взаємодія у притягненні винних за збиття літака в рамках судових процесів в Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

Кулеба та Блок обговорили вихід РФ із тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

"Вихід РФ з консультацій щодо МН17 - це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом", - заявив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна, натомість, завжди була відкритою до співробітництва та надавала всю необхідну інформацію органам влади Нідерландів у цій справі.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

У свою чергу Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії у Європейському суді з прав людини.

Як повідомлялося, Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17, оскільки "не бачить сенсу" в їх продовженні.

У Нідерландах заявили, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій.



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