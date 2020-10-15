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Кулеба: выход РФ из консультаций по MH17 – свидетельство ее страха перед правдой

Четверг, 15 октября 2020, 19:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выход России из консультаций с Австралией и Нидерландами относительно сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17 является свидетельством ее страха перед правдой.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Мид, об этом шла речь в разговоре министра с его нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Ключевой темой беседы министров стало взаимодействие в привлечении виновных за сбивание самолета в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

Кулеба и Блок обсудили выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбивание самолета.

"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина, зато всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию органам власти Нидерландов в этом деле.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

В свою очередь Блок положительно оценил присоединение Украины как третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против России в Европейском суде по правам человека.

Как сообщалось, Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией относительно сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17, поскольку "не видит смысла в их продолжении.

В Нидерландах заявили, что сожалеют по поводу решения России отказаться от консультаций.

"Украинская правда" в Threads

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