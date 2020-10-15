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У Франції вперше зафіксували понад 30 тисяч заражень COVID

Четвер, 15 жовтня 2020, 23:49

У Франції вперше з початку пандемії кількість виявлених за добу випадків коронавірусу COVID-19 перевищила 30 тисяч.

Джерело: The Guardian з посиланням на Французькі органи охорони здоров'я

Деталі: Число нових щоденних випадків зараження коронавірусом перевищило 30 тисяч вперше з початку епідемії.

За останні 24 години було зареєстровано в цілому 30 621 новий випадок зараження Covid-19, в порівнянні з 22 591 в середу 14 жовтня. Кількість госпіталізацій і смертей, пов'язаних з цим захворюванням, також збільшилася.

Число людей у ​​Франції, які померли від інфекції, зросла на 88 до 33 125 осіб. Загальна кількість випадків зараз становить 809 684. Наразі у відділенні інтенсивної терапії перебуває 1750 пацієнтів, що на 77 більше за останню добу.

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон в середу розпорядився ввести нічну комендантську годину в Парижі та восьми інших великих містах, де активно поширюється коронавірус.



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