Во Франции впервые зафиксировали более 30 тысяч заражений COVID

Во Франции впервые с начала пандемии количество выявленных в сутки случаев коронавируса COVID-19 превысила 30 000.

Источник: The Guardian со ссылкой на Французские органы здравоохранения

Детали: Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом превысило 30 000 впервые с начала эпидемии.

За последние 24 часа было зарегистрировано в общей сложности 30 621 новый случай заражения Covid-19, по сравнению с 22 591 в среду 14 октября, в то время как количество госпитализаций и смертей, связанных с этим заболеванием, также увеличилось.

Число людей во Франции, умерших от инфекции выросла на 88 до 33125 человек. Общее количество случаев сейчас составляет 809 684. Сейчас в отделении интенсивной терапии находится 1750 пациентов, что на 77 больше за последние сутки.

Напомним: Президент Франции Эммануэль Макрона в среду распорядился ввести ночной комендантский час в Париже и восьми других крупных городах, где активно распространяется коронавирус.