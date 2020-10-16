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Вибори президента США: понад 17 мільйонів американців вже проголосували

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 01:15

У голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 17 мільйонів американців.

Джерело: неурядова організацією United States Election Project 

Деталі: Станом на 16 жовтня, з 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 17 833 078 або 7.13%. Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

Таким чином, кількість виборців, які вже проголосували на цьогорічних виборах президента відповідає 11,6% загальної явки на попередніх президентських виборах 2016 року, тоді на дільниці пришли 55.5% виборців.

Як зазначає Голос Америки, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах та чекати по вісім годин.

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Теми: вибори


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