Вибори президента США: понад 17 мільйонів американців вже проголосували

У голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 17 мільйонів американців.

Джерело: неурядова організацією United States Election Project

Деталі: Станом на 16 жовтня, з 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 17 833 078 або 7.13%. Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

Таким чином, кількість виборців, які вже проголосували на цьогорічних виборах президента відповідає 11,6% загальної явки на попередніх президентських виборах 2016 року, тоді на дільниці пришли 55.5% виборців.

Як зазначає Голос Америки, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах та чекати по вісім годин.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена