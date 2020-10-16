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Выборы президента США: более 17 миллионов американцев уже проголосовали

Пятница, 16 октября 2020, 01:15

В голосовании на 59-х выборах президента США уже приняли участие более 17 миллионов американцев.

Источник: неправительственная организацией United States Election Project

Детали: По состоянию на 16 октября, с 250 миллионов американских избирателей уже отдали свои голоса 17 833 078 или 7.13%. Как и на прошлых выборах все избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок еще до основного дня голосования, который назначен на 3 ноября.

Таким образом, количество избирателей, которые уже проголосовали на нынешних выборах президента соответствует 11,6% общей явки на предыдущих президентских выборах 2016 года, тогда на участке пришли 55.5% избирателей.

Как отмечает Голос Америки, в этом году чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать по 8:00, чтобы проголосовать.

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Темы: виборы


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