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Відносини України та США зміцнюватимуться незалежно від результатів виборів — посол

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 05:01

Посол України в США Володимир Єльченко зазначив, що стратегічне партнерство між США та Україною лише зміцнюватимуться незалежно від того, хто переможе на чергових президентських виборах у Штатах.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я впевнений, що, незалежно від того, хто отримає перемогу на виборах цього року в США, наша дружба та стратегічне партнерство продовжать міцнішати, оскільки і Україна, і Сполучені Штати твердо налаштовані на зміцнення цих відносин.

Немає значення, хто керував Білим домом, або яка партія – Республіканська чи Демократична – контролювала Палату представників або Сенат. Сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики у своїй новітній історії, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими".

Деталі: посол також висловив вдячність американській стороні за "лідерську позицію щодо збереження трансатлантичної єдності та підвищення тиску на Росію за її агресивну і зловмисну поведінку".

Теми: вибориСША


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