Посол Украины в США Владимир Ельченко отметил, что стратегическое партнерство между США и Украиною будет лише укрепляться независимо от того, кто победит на очередных президентских выборах в Штатах.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Я уверен, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений.

Неважно, кто руководил Белым домом, или какая партия - Республиканская или Демократическая - контролировала Палату представителей или Сенат. Сегодня, когда Украина переживает самые вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми".

Детали: посол также выразил благодарность американской стороне за "лидерскую позицию по сохранению трансатлантического единства и повышение давления на Россию за ее агрессивную и злонамеренную поведение".