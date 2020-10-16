Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Отношения Украины и США будут укрепляться независимо от результатов выборов —  посол

Пятница, 16 октября 2020, 05:01

Посол Украины в США Владимир Ельченко отметил, что стратегическое партнерство между США и Украиною будет лише укрепляться независимо от того, кто победит на очередных президентских выборах в Штатах.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Я уверен, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений.

Неважно, кто руководил Белым домом, или какая партия - Республиканская или Демократическая - контролировала Палату представителей или Сенат. Сегодня, когда Украина переживает самые вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми".

Детали: посол также выразил благодарность американской стороне за "лидерскую позицию по сохранению трансатлантического единства и повышение давления на Россию за ее агрессивную и злонамеренную поведение".

Темы: виборыСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мир продолжает устанавливать новые и новые антирекорды по количеству заражений COVID-19

Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны

уточненоЕрмак и Тищенко подали в суд на Лероса

Обновленные карантинные зоны: в красную внесли 8 областных центров

фото, видеоЛюди с инвалидностью вышли на марш в Минске

Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из госсобственности в коммунальную

Все новости...
виборы
Выборы президента США: более 17 миллионов американцев уже проголосовали
В Одессе разоблачили "сетку" подкупа избирателей: за голос обещали 1000 грн
Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит
Последние новости
05:01
Отношения Украины и США будут укрепляться независимо от результатов выборов —  посол
04:31
В работе Twitter произошел глобальный сбой
03:48
Мир продолжает устанавливать новые и новые антирекорды по количеству заражений COVID-19
02:40
В полтавской "Ворскле" вспышка коронавируса
01:15
Выборы президента США: более 17 миллионов американцев уже проголосовали
00:22
Курсант, который выжил в катастрофе Ан-26: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение"
23:49
Во Франции впервые зафиксировали более 30 тысяч заражений COVID
23:02
В ФК "Александрия" почти 30 заражений COVID-19
22:27
фото, видеоВ Одессе разоблачили "сетку" подкупа избирателей: за голос обещали 1000 грн
21:51
Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны
Все новости...