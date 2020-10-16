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Майже 6 тисяч хворих на COVID додалося в Україні за добу

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 08:55
Майже 6 тисяч хворих на COVID додалося в Україні за добу

За добу 15 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 992 особам - це антирекорд, 106 пацієнтів померли, 2 269 хворих одужали, було госпіталізовано 866 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Одеська область вийшла на друге місце за добовим приростом хворих на коронавірусну хворобу. Також вона має власний антирекорд щодо смертельних випадків (14), як і Київ (22).

Харківська область - 544 нових випадки, 4 летальних.

Одеська область - 502 нових випадки, 14 летальних.

Київ - 455 нових випадків, 22 летальних. До того ж, у Київській області - 229 нових випадків, 4 летальних.

Дніпропетровська область - 423 нових випадки, 6 летальних.

Хмельницька область - 414 нових випадків, 1 летальний.

Львівська область - 365 нових випадків, 12 летальних.

Сумська область - 269 нових випадків, 10 летальних.

Полтавська область - 243 нових випадки, 3 летальних.

 

Зараз в Україні хворіє через коронавірус 159 904 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 виявили у 287 231 особи, з яких 5 408 хворих померли, а 121 919 осіб одужали.

За весь час коронавірусну хворобу виявили у 17 769 дітей і 18 845 медпрацівників. 15 жовтня діагноз підтвердився у 333 дітей і 238 медпрацівників.

За минулу добу було здійснено 56 899 тестувань, із них 34 008 методом ПЛР і 22 891 методом ІФА.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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