Почти 6 тысяч больных COVID прибавилось в Украине за сутки

За сутки 15 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 992 людям - это антирекорд, 106 пациентов умерли, 2269 больных выздоровели, были госпитализированы 866 человек.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Одесская область вышла на второе место по суточному приросту больных коронавирусной болезнью. Также она имеет собственный антирекорд по смертельным случаям (14), как и Киев (22).

Харьковская область - 544 новых случая, 4 летальных.

Одесская область - 502 новых случая, 14 летальных.

Киев - 455 новых случаев, 22 летальных. К тому же, в Киевской области - 229 новых случаев, 4 летальных.

Днепропетровская область - 423 новых случая, 6 летальных.

Хмельницкая область - 414 новых случаев, 1 летальный.

Львовская область - 365 новых случаев, 12 летальных.

Сумская область - 269 новых случаев, 10 летальных.

Полтавская область - 243 новых случая, 3 летальных.

Сейчас в Украине болеют из-за коронавируса 159 904 человек.

За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 287 231 человека, из которых 5 408 больных умерли, а 121 919 человек выздоровели.

За все время коронавирусную болезнь обнаружили у 17 769 детей и 18 845 медработников. 15 октября диагноз подтвердился у 333 детей и 238 медработников.

За прошедшие сутки было сделано 56 899 тестирований, из них 34 008 методом ПЦР и 22 891 методом ИФА.

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