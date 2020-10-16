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Росія проводить дезінформаційні атаки проти британської вакцини – The Times

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 09:23
Росія проводить дезінформаційні атаки проти британської вакцини – The Times
Фото з Twitter ЄП

Росія проводить кампанію з дезінформації проти вакцини від коронавірусу, яку розробляють Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca. 

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times, повідомляє "Європейська правда".

Картинки, меми та відеокліпи, що зображають вакцину британського виробництва як небезпечну, були розроблені в Росії, пише видання. 

Тепер посередники прагнуть поширити зображення в соціальних мережах по всьому світу.

Провідною темою поширюваних зображень є те, що вакцина, мільйони доз якої, як очікується, будуть вироблені фармацевтичним гігантом AstraZeneca, може перетворити людей в мавп, тому що вона розробляється на основі вірусу шимпанзе. 

На іншому зображенні – "Дядечко Сем", позаду якого написано, що він хоче дати " мавпячу вакцину".

Кампанія з дезінформації націлена на країни, в яких Росія хоче продавати свою вакцину Sputnik V, а також на західні країни.

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Теми: СШАРосіявакцинація
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