Посол Німеччини спрогнозувала, коли повноцінно відновиться безвіз для України

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прогнозує повноцінне відновлення роботи безвізового режиму України з Європейським Союзом до літа 2021 року.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Мій особистий прогноз: нинішня ситуація триватиме до кінця весни 2021 року. До того часу все ж має з’явитися вакцина, і я сподіваюся, що це дозволить відкрити кордони для вільних подорожей. Хоча масова вакцинація – це також процес, якій потребує часу", - сказала Фельдгузен.

Вона також припустила, що наступного літа українцям можна сподіватися на відпустки в Європі. "Дозволю собі трохи оптимізму: вірю, що наступного літа відпустки та перельоти будуть можливими. Ми й самі цього чекаємо. Приміром, моя відпустка в Ісландії цього року зірвалася, тож я дуже розраховую на наступний рік", - сказала дипломатка.

Фельдгузен наголосила, що обмеження на поїздки діють не тільки для українців, навіть всередині ЄС є "червоні зони", де діє обмеження подорожей і після повернення з яких треба йти на карантин.

"Але все одно цей період колись завершиться. Він завершиться, коли з’явиться вакцина, або принаймні ефективні ліки від коронавірусу, які зможуть забезпечити, щоби смертність від COVID-19 значно знизилася", - сказала вона.

Нагадаємо, Європейський Союз на саміті з Україною підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу.

Детальніше читайте у статті – "Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС"