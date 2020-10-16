Посол Германии спрогнозировала, когда полноценно восстановится безвиз для Украины

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен прогнозирует полноценное восстановление работы безвизового режима Украины с Европейским Союзом до лета 2021 года.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация - это также процесс, который требует времени", - сказала Фельдгузен.

Она также предположила, что следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе. "Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем. К примеру, мой отпуск в Исландии сорвался, и я очень рассчитываю на следующий год", - сказала дипломатка.

Фельдгузен подчеркнула, что ограничения на поездки действуют не только для украинцев, даже внутри ЕС есть "красные зоны", где действует ограничение путешествий и после возвращения из которых надо идти на карантин.

"Но все равно этот период когда-нибудь завершится. Он завершится, когда появится вакцина, или хотя бы эффективное лекарство от коронавируса, которые смогут обеспечить, чтобы смертность от COVID-19 значительно снизилась", - сказала она.

Напомним, Европейский Союз на саммите с Украиной подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима и ожидает, что его полноценное функционирование восстановится после пандемии коронавируса.

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