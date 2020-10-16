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Гірники у Кривому Розі завершили страйк: були під землею майже 50 днів

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 10:34

У Кривому Розі завершився підземний шахтарський страйк, який тривав 43 доби на шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату.

Джерело: Facebook-сторінка голови Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

Дослівно: "Перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – угоду підписано".

Деталі: Згодом Волинець повідомив, що станом на ранок 16 жовтня гірники піднялися на поверхню.

Передісторія:

  • Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.
  • Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.
  • 8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і висунули вимогу - збільшення зарплат та покращення умов праці.
  • Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" залишалась під землею. Підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

Українська правда
Теми: Кривий Рігшахти


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