Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гірники у Кривому Розі завершили страйк: були під землею майже 50 днів

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 10:34
Гірники у Кривому Розі завершили страйк: були під землею майже 50 днів

У Кривому Розі завершився підземний шахтарський страйк, який тривав 43 доби на шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату.

Джерело: Facebook-сторінка голови Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

Дослівно: "Перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – угоду підписано".

Деталі: Згодом Волинець повідомив, що станом на ранок 16 жовтня гірники піднялися на поверхню.

Передісторія:

  • Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.
  • Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.
  • 8 вересня 393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і висунули вимогу - збільшення зарплат та покращення умов праці.
  • Частина працівників ПАТ "Кривбасзалізрудком" залишалась під землею. Підприємство почало підготовку до тривалого простою, та готове продовжити переговори з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий Рігшахти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Кривий Ріг
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: