Гірники у Кривому Розі завершили страйк: були під землею майже 50 днів

У Кривому Розі завершився підземний шахтарський страйк, який тривав 43 доби на шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату.

Джерело: Facebook-сторінка голови Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

Дослівно: "Перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – угоду підписано".

Деталі: Згодом Волинець повідомив, що станом на ранок 16 жовтня гірники піднялися на поверхню.

Передісторія: