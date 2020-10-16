Горняки в Кривом Роге завершили забастовку: были под землей почти 50 дней

В Кривом Роге завершилась подземная шахтерская забастовка, которая длилась 43 дня на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.

Источник: Facebook-страница председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Дословно: "Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно - соглашение подписано".

Детали: Позже Волынец сообщил, что по состоянию на утро 16 октября горняки поднялись на поверхность.

Предыстория: