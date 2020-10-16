Горняки в Кривом Роге завершили забастовку: были под землей почти 50 дней
Пятница, 16 октября 2020, 10:34
В Кривом Роге завершилась подземная шахтерская забастовка, которая длилась 43 дня на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.
Источник: Facebook-страница председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец
Дословно: "Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно - соглашение подписано".
Детали: Позже Волынец сообщил, что по состоянию на утро 16 октября горняки поднялись на поверхность.
Предыстория:
- Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
- Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.
- 8 сентября 393 горняки шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и потребовали увеличения зарплат и улучшения условий труда.
Украинская правда