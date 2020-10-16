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Горняки в Кривом Роге завершили забастовку: были под землей почти 50 дней

Пятница, 16 октября 2020, 10:34
Горняки в Кривом Роге завершили забастовку: были под землей почти 50 дней

В Кривом Роге завершилась подземная шахтерская забастовка, которая длилась 43 дня на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.

Источник: Facebook-страница председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Дословно: "Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно - соглашение подписано".

Детали: Позже Волынец сообщил, что по состоянию на утро 16 октября горняки поднялись на поверхность.

Предыстория:

  • Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
  • Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.
  • 8 сентября 393 горняки шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и потребовали увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогшахты
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