Україна поки що не відповідає жодному з трьох європейських критеріїв щодо контролю за поширенням коронавірусної хвороби, які б дозволяли українцям подорожувати до Європи.

Джерело: головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у відповідь на запитання, за яких умов українці зможуть подорожувати Європою

Деталі: Ляшко зазначив, що цього тижня Рада Європи прийняла єдині підходи й індикатори для тих, хто подорожує між країнами європейського регіону. Ключові показники: охоплення тестуванням, захворюваність (інцидентність), частка позитивних результатів серед ПЛР-протестованих.

На їх підставі встановлюють рівні епідеміологічної небезпеки - у Європі це: зелений, жовтий чи червоний, а також сірий - для країн, які не відповідають показнику охоплення тестуванням.

Країни, які не досягають показника в 300 тестів на 100 000 населення, потрапляють у сіру зону і не можуть користуватися правилами для інших епідзон. В Україні цей показник - 120 на 100 000 населення, найближче до мети в 300 тестувань на 100 тисяч жителів - Київ (271), а найдалі - Кіровоградська область (64).

Частка позитивних тестів повинна бути менше 4%. В Україні позитивних тестувань - 18%, найближче до європейського стандарту Київ (6,7%), а найдалі Житомирська область (41,7%_.

Інцидентність у Європі для зеленого рівня епідемічної небезпеки має бути 25 випадків на 100 000 населення. За словами Ляшка, для України "цей показник недосяжний" зараз, бо становить 179 випадків на 100 000 населення. Найближче до європейського показника наблизилася Кіровоградська область (34 випадки), а найдалі Сумська область (334).

Регіони з "зеленим" рівнем епіднебезпеки не матимуть обмежень на пересування Європою, а країни з помаранчевого та червоного рівня - матимуть обмеження.

Пряма мова Ляшка: "В Україні сьогодні перетин державного кордону іноземцям та особам без громадянства заборонено без наявного полісу страхування. Також після перетину кордону самоізоляції підлягають іноземці, які приїжджають, а також українці, які повертаються додому з країн з високим рівнем епідемічної поширення кронавірусної хвороби, високим рівнем є рівень, який більше, ніж в Україні, - цей показник переглядається раз на 7 днів.

На самоізоляцію можна не йти тільки в тому випадку, якщо є негативний тест полімеразної ланцюгової реакції, проведений впродовж 48 годин до моменту перетину кордону або після перетину кордону".