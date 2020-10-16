Украина пока не соответствует ни одному из трех европейских критериев контроля за распространением коронавирусной болезни, которые бы позволяли украинцам путешествовать в Европу.

Источник: главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в ответ на вопрос, при каких условиях украинцы смогут путешествовать по Европе

Детали: Ляшко отметил, что на этой неделе Совет Евросоюза принял единые подходы и индикаторы для тех, кто путешествует между странами европейского региона. Ключевые показатели: охват тестированием, заболеваемость (инцидентность), доля положительных результатов среди ПЦР-протестированных.

На их основании устанавливают уровни эпидемиологической опасности - в Европе это: зеленый, желтый или красный, а также серый - для стран, которые не соответствуют показателю охвата тестированием.

Страны, которые не достигают показателя в 300 тестов на 100 000 населения, попадают в серую зону и не могут пользоваться правилами для других эпидзон. В Украине этот показатель - 120 на 100 000 населения, ближе всех к цели в 300 тестирований на 100 000 жителей - Киев (271), а дальше всех - Кировоградская область (64).

Доля положительных тестов должна быть менее 4%. В Украине положительных тестов - 18%, ближе всего к европейскому стандарту Киев (6,7%), а дальше всего Житомирская область (41,7%).

Инцидентность в Европе для зеленого уровня эпидемической опасности должна быть 25 случаев на 100 000 населения. По словам Ляшко, для Украины "этот показатель недостижим" сейчас, потому что составляет 179 случаев на 100 000 населения. Ближе всех к европейскому показателю приблизилась Кировоградская область (34 случая), а дальше всех Сумская область (334).

Для регионов с "зеленым" уровнем эпидопасности не будет ограничений на передвижение по Европе, а страны с оранжевым и красным уровнем - будут иметь ограничения.

Прямая речь Ляшко: "В Украине сегодня пересечение государственной границы иностранцам и лицам без гражданства запрещено без наличия полиса страхования. Также после пересечения границы самоизоляции подлежат иностранцы, которые приезжают, а также украинцы, которые возвращаются домой из стран с высоким уровнем эпидемического распространения коронавирусной болезни, высоким уровнем является уровень, который больше, чем в Украине, - это показатель пересматривается раз в 7 дней.

На самоизоляцию можно не идти только в том случае, если есть отрицательный тест полимеразной цепной реакции, проведенный в течение 48 часов до момента пересечения границы или после пересечения границы".

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