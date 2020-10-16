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На коронавірус захворів міністр уряду Шмигаля

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:12

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19, він перебуває на самоізоляції.

Джерело: пресслужба міністерства

Пряма мова: "Планую провести найближчі два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи".

Деталі: На період його відсутності, обов’язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

Повідомляється, що всі співробітники Міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки.



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