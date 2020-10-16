Коронавирусом заболел министр правительства Шмыгаля

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19, он находится на самоизоляции.

Источник: пресс-служба министерства

Прямая речь: "Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы".

Детали: В период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский.

Сообщается, что все сотрудники Министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

Минрегион придерживается всех правил эпидемиологической безопасности.