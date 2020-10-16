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Швейцарія слідом за ЄС ввела нові санкції за Керченський міст

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:59
Швейцарія слідом за ЄС ввела нові санкції за Керченський міст

Швейцарія слідом за Євросоюзом, а також Британією запровадила санкції проти фізичних осіб і компаній, пов'язаних із будівництвом Керченського мосту. 

Відповідне рішення опубліковане на сайті Державного секретаріату економіки країни, пише "Європейська правда". 

До санкційного списку внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", яка здійснює залізничне сполучення між Росією і незаконно анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж", який з 2015 року займався будівництво моста через Керченську протоку. 

Під санкції потрапили також  "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Крымская железная дорога" і "Крымская первая страховая компания".

Нагадаємо, 1 жовтня свої санкції проти цих осіб та компаній запровадив Європейський Союз.

Наступного дня це зробила Велика Британія.

У ЄС пояснили, що двох росіян та компанії внесли до "чорного списку" через їх роль в розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між Росією і Кримом.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїШвейцаріяЄСРосіяКрим
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