Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции за Керченский мост

Швейцария вслед за Евросоюзом, а также Британией ввела санкции против физических лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Государственного секретариата экономики страны, пишет "Европейская правда".

В санкционный список внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексирована Крымом, и Леонида Рыженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурных проектов ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив.

Под санкции попали также "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Напомним, 1 октября свои санкции против этих лиц и компаний ввел Европейский Союз.

На следующий день это сделала Великобритания.

В ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в "черный список" из-за их роли в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.