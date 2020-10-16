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У Київ нарешті прийшла метеорологічна осінь: пізніше, ніж зазвичай 

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 12:07
У Київ нарешті прийшла метеорологічна осінь: пізніше, ніж зазвичай 
Ельдар Сарахман, УП

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 15 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь.

Джерело: сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Вперше за 140 років цьогорічне свято Покрови завершило метеорологічне літо.

15 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря знизилась нижче +15 градусів і становила +12,3°С.

За прогнозами Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись. До цього найпізніше вона приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році".

Деталі: Метеорологи відзначають, що цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дня.

Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.  

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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