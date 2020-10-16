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В Киев наконец-то пришла метеорологическая осень: позже, чем обычно

Пятница, 16 октября 2020, 12:07
Ельдар Сарахман, УП

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Впервые за 140 лет в этом году праздник Покровы завершил метеорологическое лето.

15 октября в Киев пришла метеорологическая осень. Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла +12,3°С.

По прогнозам Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться. До этого позже всего она приходила в столицу 7 октября в 1999 году".

Детали: Метеорологи отмечают, что нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня, а закончилось - 14 октября и в целом длилось 132 дня.

Дольше всего лето длилось в 2012 году - 166 дней.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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