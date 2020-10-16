Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

За добу коронавірус виявили у 455 киян, 22 людини померли

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 12:15

За минулу добу коронавірус виявили ще в 455 киян, 22 людини померли, одужали 189 пацієнтів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 261 жінка віком від 18 до 94 років і 15 дівчаток від двох до 16 років. А також 163 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв і 16 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли також 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 88, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 52 випадки.

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 16 жовтня в столиці вже 29 412. Всього коронавірус забрав життя 557 киян, подолали хворобу 10 475 мешканців Києва.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На коронавірус захворів міністр уряду Шмигаля

відео Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство – що включити в опитування?

Майже 6 тисяч хворих на COVID додалося в Україні за добу

Опитування Зеленського оплатять меценати - нардеп

Світ продовжує встановлювати нові і нові антирекорди з кількості заражень COVID-19

Новини 15 жовтня: запитання від Зеленського, нові карантинні зони

Усі новини...
Київ
У столичній міській лікарні №6 заповнені всі місця для хворих на коронавірус
У Київ нарешті прийшла метеорологічна осінь: пізніше, ніж зазвичай 
Працюй там, де живеш: як запустити місцеву економіку
Останні новини
13:12
Німці стають батьками у дедалі старшому віці
13:09
Агітатору-ветерану АТО завдали 8 ножових ударів: Кличко розповів про стан пораненого
13:03
США відновлюють польоти над окупованим Кримом
13:02
Держспецзв'язку співпрацюватиме з "Хуавей" в питаннях кібербезпеки
13:01
Епідзони: У більшості регіонів не будуть зупиняти громадський транспорт
13:00
Яким буде вступ у 2021 році. У МОН затвердили умови прийому на навчання
12:53
"Це дуже серйозно": Британія прокоментувала повідомлення про атаки Росії на вакцину
12:32
мапиНа українців чекають дощові і холодні вихідні
12:28
У столичній лікарні №6 заповнені всі місця для хворих на коронавірус
12:25
Мінцифра: усі аеропорти України скоро прийматимуть застосунок "Дія"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!