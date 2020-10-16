За добу коронавірус виявили у 455 киян, 22 людини померли

За минулу добу коронавірус виявили ще в 455 киян, 22 людини померли, одужали 189 пацієнтів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 261 жінка віком від 18 до 94 років і 15 дівчаток від двох до 16 років. А також 163 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв і 16 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли також 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 88, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 52 випадки.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 16 жовтня в столиці вже 29 412. Всього коронавірус забрав життя 557 киян, подолали хворобу 10 475 мешканців Києва.