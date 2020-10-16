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За сутки коронавирус обнаружили у 455 киевлян, 22 человека умерли

Пятница, 16 октября 2020, 12:15
За сутки коронавирус обнаружили у 455 киевлян, 22 человека умерли

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 455 киевлян, 22 человека умерли, выздоровели 189 пациентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Детали: Среди заболевших: 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет и 15 девочек от двух до 16 лет. А также 163 человека в возрасте от 18 до 87 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет.

Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 88, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 52 случая.

 

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 16 октября в столице уже 29 412. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян, преодолели болезнь 10 475 жителей Киева.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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