У столичній лікарні №6 заповнені всі місця для хворих на коронавірус

У Київській міській лікарні № 6 всі місця для хворих на COVID-19 заповнені.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 16 жовтня

Деталі: Мер повідомив, що перевірив, як надають допомогу хворим на коронавірус в цьому медзакладі.

Це – одна з опорних лікарень, де приймають хворих на COVID-19 із березня 2020 року. Минулого місяця на базі медзакладу розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок. У тому числі 12 ліжок інтенсивної терапії. Створили 14 бригад медперсоналу для роботи в цих відділеннях.

Пряма мова: "На сьогодні в лікарні № 6 всі ліжка для хворих на коронавірус – заповнені".

Додатково: За словами Кличка, на базі лікарні №6 планують обладнати нову лабораторію, де будуть робити ПЛР-тести.